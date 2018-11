Ambulante Pflegedienste werben irreführend mit Pflegenoten

Beanstandet hatte die Wettbewerbszentrale Werbemaßnahmen von 19 Pflegediensten. In 15 Fällen sei die Werbung geändert worden, ein Verfahren laufe noch. Unternehmen hätten beispielsweise veraltete, bessere Noten an Stelle der aktuellen Ergebnisse in der Werbung verwendeten. Auch irreführende Aussagen waren angemahnt worden, heißt es vonseiten der Wettbewerbszentrale. So habe ein Dienst auf seiner Internetseite erklärt, wie «desolat und unprofessionell» die bisherige Versorgung vor Ort sei, obwohl zahlreiche Mitbewerber in der Umgebung bessere Pflegenoten erzielt hätten.