Ampel-Koalition bekräftigt Ausbau der Ganztagsschulen

Ein Zweitklässler rechnet an einer Tafel in einer Ganztagsschule. Foto: Frank Leonhardt/Archiv

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Ampel-Koalition hat sich zum Ausbau der Ganztagsschulen bekannt. Die Fraktionen von SPD, FDP und Grünen stimmten am Donnerstag im Landtag in Mainz dafür, das Programm wie im Koalitionsvertrag vereinbart fortzuführen. Ein verpflichtendes Angebot soll überall dort geprüft werden, wo sich die Schulen und die Schulträger das wünschen. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) warb für den Ausbau, wenn die Schulgemeinschaft jeweils einverstanden sei. Sie kündigte an: «Wir werden auch zum kommenden Schuljahr nochmal fünf Grundschulen mit Ganztagsangebot an den Start gehen lassen.»