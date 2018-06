An rund hundert hessischen Schulen lernen Kinder mit Tieren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Lernen mit Hund, Echse oder Kaninchen: In rund hundert hessischen Schulen werden Tiere gehalten. Daneben gibt es mehr als ein Dutzend Kooperationen mit Geflügel- oder Kleintierzuchtvereinen vor Ort, teilte das Bildungsministerium in Wiesbaden mit. Tiere würden unter anderem im naturwissenschaftlichen Unterricht eingesetzt - aber auch als verhaltenspädagogische Hilfe. Grundsätzlich dürfen Tiere in Schulen gehalten werden - es sei denn, sie sind giftig oder übertragen Krankheiten. Laut Ministerium sind alle Heim- und Nutztierarten geeignet - wenn sie artgerecht gehalten werden können und die Schulen die Vorgaben des Tierschutzes beachten.