Angebliche Polizisten warnen vor Einbrecherbanden

Babenhausen/Darmstadt (dpa/lhe) - In Südhessen sind am Donnerstag zahlreiche Bürger von angeblichen Polizisten angerufen und vor Einbrecherbanden gewarnt worden. Die Angerufenen seien aufgefordert worden, der Polizei zum Schutz vor den Einbrechern Bargeld und Wertgegenstände zu übergeben, teilte das Polizeipräsidium Darmstadt mit. Der Schwerpunkt der Anrufe liege in Babenhausen. Weil angeblich auch Bankmitarbeiter zu den Banden gehörten, sollten die Bürger ihr gesamtes Vermögen abheben und nach Hause holen. Die Betrüger setzten ihre Opfer mit der Behauptung, dass sie zur Kooperation verpflichtet seien, unter Druck. Die Polizei warnte auch über die Handy-Warnapp Katwarn vor den betrügerischen Anrufen.