Angefahrener Hund taucht nach wochenlanger Suche wieder auf

Kassel (dpa/lhe) - Glück für zwei Kasseler Hundebesitzer: Ihre Chihuahua-Hündin «Betty» ist nach wochenlanger Suche wieder aufgetaucht. Die Hündin war Anfang April in Kassel ausgebüxt, nachdem sie von einem Auto angefahren worden war. Die seitdem laufende Suche fand am Samstag endlich ein Ende, wie die Polizei am Montag mitteilte.