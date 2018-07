Angeklagte im Prozess um Einbruchserie schweigen

Die in dem Verfahren angeklagten Hehlertaten beziehen sich weitgehend auf eine Serie von Diebstählen in Seminarräumen der Frankfurter Universität, bei denen in vier Fällen Beamer im Wert von knapp 20 000 Euro entwendet worden waren. Sieben Einbrüche in Privatwohnungen brachten innerhalb weniger Monate eine Gesamtbeute von mehr als 50 000 Euro an Uhren, Schmuck und Bargeld.

Ein ebenfalls gestohlener Mobilcomputer konnte geortet werden und führte die Ermittler in einen Telefonladen in der Frankfurter Innenstadt. Dessen Inhaber hatte auch die meisten anderen Elektronik-Artikel abgenommen, letztlich konnten große Teile der Beute sichergestellt werden. Die Strafkammer steht vor einer schwierigen Beweisaufnahme mit vorerst zwölf Fortsetzungsterminen bis Anfang Oktober.