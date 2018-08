Angeklagte kündigen Aussage in Prozess um tödlichen Raub an

Den Angeklagten wird vorgeworfen, einen 57-Jährigen und seine zwei Jahre ältere Partnerin in einer Wohnung in Laubach überfallen und anschließend Feuer gelegt zu haben. Der Mann starb durch Schläge und Tritte, die Frau überlebte leicht verletzt. Ermittler vermuten als Hintergrund Drogengeschäfte, in die das Todesopfer verwickelt gewesen sein soll. Insgesamt sollen sieben Männer an dem Überfall beteiligt gewesen sein.