Angeklagter bestreitet 27 Jahre zurückliegenden Mord

Ein Buch über die Strafprozessordnung liegt in einem Gerichtssaal auf einem Tisch. Foto: Nicolas Armer/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um ein bereits 27 Jahre zurückliegendes Gewaltverbrechen an einer Rentnerin im Frankfurter Bahnhofsviertel hat der Angeklagte am Dienstag die Vorwürfe bestritten. Über seinen Verteidiger ließ der 46-Jährige erklären, dass er damals infolge seiner Drogensucht seinen Lebensunterhalt zwar mit der Beute aus Wohnungseinbrüchen finanziert habe und im September 1991 auch in der Wohnung der 90-Jährigen gewesen sei. Den Mord allerdings müsse ein unbekannter Mittäter verübt haben.