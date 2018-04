Angeklagter hätte Jugendlichen in Bürgerkrieg geschickt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein mutmaßlicher Sympathisant der Terrororganisation «​Islamischer Staat»​ (IS) muss sich seit Montag vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Dem 28 Jahre alten Deutsch-Türken wird zur Last gelegt, einen 16-Jährigen zum bewaffneten Kampf in den syrischen Bürgerkrieg geschickt zu haben.