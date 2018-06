Angeklagter heranwachsender IS-Sympathisant freigesprochen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein als IS-Sympathisant angeklagter 20-Jähriger ist am Montag vom Vorwurf der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat freigesprochen worden. Das Amtsgericht Frankfurt sah nach der zweitägigen Beweisaufnahme «einfach zu viele Zweifel daran», ob der Heranwachsende tatsächlich vor Weihnachten vergangenen Jahres den festen Entschluss hatte, über die Türkei nach Syrien auszureisen, um sich dort einer Waffenausbildung zu unterziehen. Am 18. Dezember war er von der Polizei noch in Frankfurt festgenommen worden.