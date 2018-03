Angeklagter im Prozess um totes Baby freigesprochen

Dem 33-jährigen Angeklagten aus Mörfelden-Walldorf war vorgeworfen worden, den zwei Jahre alten Sohn seiner Freundin so stark geschüttelt zu haben, dass dieser zwei Tage später an einer komplexen Hirnverletzung starb. Zum Tatzeitpunkt waren die damals 22 Jahre alte Mutter und der Angeklagte alleine mit dem Kind in der Wohnung der Frau.