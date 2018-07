Angeklagter schweigt im Prozess um Auftragsmord

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um den Auftragsmord an einem Frankfurter Geschäftsmann hat der Angeklagte geschwiegen. Zu Beginn des Verfahrens vor dem Landgericht Frankfurt äußerte sich der 46 Jahre alter Kroate am Dienstag weder zu den Vorwürfen noch zu seiner Person. Vier Jahre nach der Tat werden dem Mann neben Mord mit Heimtücke und aus Habgier auch Verstöße gegen das Waffenrecht zur Last gelegt.