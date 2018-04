Angelburger Sender für Antennenfernsehen geht vom Netz

Angelburg/Frankfurt (dpa/lhe) - Die Sendeanlage für digitales Antennenfernsehen in Angelburg wird abgeschaltet. Betroffen sind davon etwa 5000 Haushalte in den Kreisen Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill, wie der Hessischen Rundfunk (hr) am Montag in Frankfurt mitteilte. Öffentlich-rechtliche TV-Programme können diese ab (dem morgigen) 24. April nur noch per Satellit, Kabel oder mancherorts via Internet empfangen.