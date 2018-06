Angezündeter Milchtank: 19-Jähriger erhält Haftbefehl

Biebertal (dpa/lhe) - Ein 19-Jähriger soll versucht haben, einen Milchtank in Rodheim-Bieber bei Gießen anzuzünden. Weil er anschließend laut Ermittlungen mit weiteren schweren Straftaten drohte, hat das Amtsgericht Gießen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Laut Polizei vom Montag hatte der junge Mann am Samstagmittag die Unterlegkeile des Milchanhängers in Brand gesetzt. Augenzeugen verständigten die Beamten, die den Brand löschten und den 19-Jährigen in Tatortnähe festnahmen.