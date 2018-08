Angreifer Sobiech wechselt von Darmstadt 98 zu Lechia Danzig

Darmstadt (dpa) - Stürmer Artur Sobiech verlässt Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 und wechselt zum polnischen Erstligisten Lechia Danzig. Den Transfer des 28-Jährigen verkündeten die Hessen am Donnerstag. Über die Transferdetails vereinbarten die beiden Clubs Stillschweigen. Sobiech war 2017 von Hannover 96 zu den Lilien gewechselt, kam dort aber in 22 Zweitliga-Spielen nur auf zwei Tore. Sein Vertrag in Darmstadt war noch bis 2019 gültig.