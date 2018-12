Angreifer verletzen 32-Jährigen schwer

Groß-Gerau/Darmstadt (dpa/lhe) - Mehrere unbekannte Männer haben einen 32-Jährigen in Groß-Gerau mit Tritten und Schlägen schwer verletzt. Die dunkel gekleideten Angreifer hatten ihr Opfer in der Nacht zum vergangenen Samstag zunächst beleidigt, wie die Polizei in Darmstadt am Montag berichtete. Anschließend traten und schlugen sie den inzwischen am Boden liegenden Mann und flüchteten dann. Der Verletzte konnte sich noch bis zu einer Tankstelle schleppen und wurde von dort in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um drei Täter. Zu den Hintergründen war zunächst nichts bekannt.