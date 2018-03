Angriff nach Discobesuch: Not-OP für 19-Jährigen

Das Blaulicht an einem Polizeiauto. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Das Blaulicht an einem Polizeiauto. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Gießen (dpa/lhe) - Zwei junge Männer sind nach einem Disco-Besuch in Gießen angegriffen und verletzt worden. Nach der Attacke am Samstagmorgen sei einer der beiden, ein 19-Jähriger, unterdessen nach einer Notoperation im Krankenhaus wieder erwacht, teilte die Polizei am Sonntag mit. «Unseren Informationen zufolge geht es ihm den Umständen entsprechend gut», fügte ein Sprecher hinzu.