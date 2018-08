Anhänger kippt im Maislabyrinth um: 27 Verletzte

Liederbach (dpa) - 27 Menschen, darunter 16 Kinder, haben sich bei einer Spaß-Ausfahrt auf einem Traktoranhänger in einem Maislabyrinth im hessischen Liederbach verletzt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, hatte der Treckerfahrer am Sonntagnachmittag auf abschüssigem Gelände in einer scharfen Linkskurve auf dem Feld die Kontrolle verloren und kippte samt Hänger um. Alle Teilnehmer der Tour hätten sich jedoch ausschließlich leichtere Verletzungen zugezogen, schwerere Fälle seien nicht zu beklagen gewesen. Zuerst hatte die «Hessenschau» darüber berichtet.