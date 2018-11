Anhaltende Dürre zeigt kaum Einfluss auf Grundwasser

Wiesbaden/Offenbach (dpa/lhe) - Trotz anhaltender Dürre müssen sich die Menschen in Hessen keine Sorgen um ihre Trinkwasserversorgung machen. Die Grundwasserstände lägen in den meisten Regionen des Landes derzeit noch immer auf dem Niveau der vergangenen Jahre, sagte Mario Hergesell vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG). Lediglich entlang des Rheins zeigten einige Messstationen einen etwas niedrigeren Grundwasserpegel an. «Wir müssen jetzt das Winterhalbjahr abwarten - da regeneriert sich das Grundwasser in aller Regel», sagte Hergesell am Mittwoch in Wiesbaden.