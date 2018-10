Anklage: Ex-Freundin mit Kabel von Haarglätter erdrosselt?

Er soll seine 36-jährigen Freundin bereits mehrfach geschlagen haben, weshalb sie aus der gemeinsamen Wohnung zu Bekannten flüchtete und sich von ihm trennen wollte. Am Ostersonntag (1. April) diesen Jahres trafen sich beide den Angaben nach noch einmal in der Wohnung und tranken und koksten zusammen. In der Nacht zu Montag kam es dann zu einem Streit, in dem der Mann seine Ex-Freundin unter Drogen dann im Bad getötet haben soll. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft blieb er bis zum Morgen am Tatort und verständigte Bekannte, dass er «in Schwierigkeiten» stecke. Erst diese alarmierten die Rettungskräfte, die nur noch den Tod der Frau feststellen konnten.

Der mutmaßliche Täter bestreitet die Tat. Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest.