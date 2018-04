Anklage erhoben nach Messerattacke gegen Ex-Frau

In dem Beziehungsdrama hatte der 49 Jahre alte Mann den Ermittlungen zufolge seine geschiedene und von ihm getrennt lebende Frau Anfang Januar niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei nahm ihn wenig später fest. Bei einer Vernehmung gab er zu, die Tat begangen zu haben. Der Grund: Er habe nicht akzeptieren wollen, dass sich die 46-Jährige von ihm getrennt hatte. Opfer und Täter stammen aus der Türkei.

Laut den Ermittlungen lauerte der Mann seiner Ex-Frau morgens an der Eingangstür des Mehrfamilienhauses auf und stach mit einem Messer mit einer Klingenlänge von 15 Zentimeter mehrfach in den Oberkörper und den Rücken. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Mehrere Hausbewohner, die den Vorfall mitbekommen hatten, schlugen den Angreifer mit einer Dachlatte in die Flucht, bewiesen Zivilcourage und retteten der Frau vermutlich das Leben, wie Mies sagte.