Anklage fast 27 Jahre nach Raubmord an 90-Jähriger erhoben

Die Anklage wirft dem Mann vor, in die Wohnung der Rentnerin im Frankfurter Bahnhofsviertel eingebrochen zu sein. Als er von der Frau überrascht wurde, soll er sie angegriffen haben. Die Frau starb an den Folgen schwerer Verletzungen an Hals und Oberkörper sowie im Gesicht.

Der aus der Türkei stammende Mann, der zu Tatzeit drogenabhängig und 1996 in sein Heimatland abgeschoben worden war, hatte die Aufmerksamkeit der Ermittler viele Jahre nach der Tat auf sich gezogen, als er vor zwei Jahren ein Visum nach Deutschland beantragte. Dabei wurden auch Fingerabdrücke genommen. Da auch am Tatort Fingerabdrücke genommen worden waren, wies der Abgleich der Fingerabdrücke auf den 46-Jährigen hin, der zu diesem Zeitpunkt schon lange geheiratet und eine Familie gegründet hatte. In Deutschland war er seit November 2017 bis zu seiner Festnahme im März auf Arbeitssuche.