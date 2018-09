Anklage fordert lebenslange Haft für Hammer-Mord

Im zweiten Prozess um die Bluttat an der 29-Jährigen im Juli 2014 sprach die Anklage von heimtückischen Mord. Auch wenn es keine direkten Tatzeugen gebe, könne aufgrund fehlender Abwehrverletzungen an der Leiche davon ausgegangen werden, dass die Frau bei dem Hammerangriff «arg- und wehrlos» gewesen sei, sagte der Anklagevertreter. Darüber hinaus habe ihr der Lebensgefährte auch noch schwere Schnittverletzungen an Hals und Gesicht beigebracht. Der Tat seien zahlreiche Auseinandersetzungen vorangegangen. Mit der Verkündung des Urteils wird am 26. September (15 Uhr) gerechnet.