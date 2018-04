Anklage fordert neun Jahre Haft für tödliche Messerattacke

Das Landgericht in Frankfurt. Foto: Arne Dedert/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um eine tödliche Messerattacke auf dem Busparkplatz in Königstein (Hochtaunuskreis) hat die Staatsanwaltschaft neun Jahre Haft für den 46 Jahre alten Angeklagten beantragt. Der Anklagevertreter rückte in seinem Schlussvortrag vor dem Landgericht Frankfurt am Donnerstag vom ursprünglichen Vorwurf des Heimtückemordes ab und plädierte stattdessen auf Totschlag. Es sei nicht erwiesen, dass der Angeklagte bei dem Messerstich im Juli vergangenen Jahres tatsächlich die «Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers gezielt ausgenutzt» habe.