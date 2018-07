Anklage gegen Familienvater nach Serie sexueller Übergriffe

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer Serie von drei sexuellen Übergriffen auf Passantinnen in der Nähe des Frankfurter Uni-Campus hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen Familienvater erhoben. Die Vorwürfe gegen den 28-Jährigen lauteten auf sexuelle Nötigung und versuchte Vergewaltigung, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag. Prozessbeginn werde voraussichtlich am 20. August vor dem Landgericht Frankfurt sein.