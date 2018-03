Anklage gegen mutmaßlichen Geldautomaten-Sprenger erhoben

Die Polizei war dem Verdächtigen durch Zufall auf die Spur gekommen: Er hatte an seinem Wagen gestohlene Nummernschilder von einem Polizeiauto montiert. Als die Ermittler ihn anhielten, fanden sie verdächtige Gasflaschen und Werkzeuge. Laut Anklage wollte der 26-Jährige Geldautomaten in Dreieich (Landkreis Offenbach) und Frankfurt sprengen. Ein erster Versuch in Dreieich misslang.