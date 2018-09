Anklage gegen mutmaßlichen IS-Kämpfer aus Frankfurt erhoben

Nach Angaben der Behörde vom Montag kehrte der Mann zwar noch im gleichen Jahr wieder nach Deutschland zurück - wurde aber zunächst nicht mit dem IS in Verbindung gebracht. Die entsprechenden Hinweise ergaben sich erst drei Jahre später, als der Name des 25-Jährigen auf einer Liste des Bundeskriminalamtes auftauchte. Ob der Verdächtige während seines Syrien-Aufenthaltes auch an Kämpfen des IS teilnahm, konnten die Ermittler zunächst nicht klären.