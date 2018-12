Anklage gegen zwei mutmaßliche Islamisten

Laut Anklage besorgten sich die beiden Flugtickets nach Manila via Bangkok aus. Während der 18 Jahr alte Beschuldigte bereits vor dem Abflug am Flughafen Köln/Bonn festgenommen wurde, gelang dem Älteren Angeschuldigten der Flug bis Bangkok, wo allerdings auch für ihn die Reise zu Ende war. Nach seiner Rückkehr kam er in Untersuchungshaft.

Auf den Philippinen sollen die beiden vorgehabt haben, den Umgang mit Waffen und Sprengstoff zu lernen, um sich später bei Anschlägen einsetzen zu lassen. Beide bestreiten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Ein Prozesstermin vor der Staatsschutzkammer des Landgerichts Frankfurt steht noch nicht fest.