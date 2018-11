Anleger büßten 3,2 Millionen Euro ein: Bewährungsstrafe

Die Kunden wurden 2010/11 besonders mit der Umwandlung angeblich unattraktiver Lebensversicherungen in Kapitalanlagen in Gold und Wertpapieren geködert, die innerhalb von 17 Jahren das Zweieinhalbfache der Einlagesumme erbrächten. Am Ende versickerte jedoch ein Großteil des Geldes und die Anleger standen mit leeren Händen da.

Laut Urteil liegt gleichwohl kein strafbarer Betrug vor, weil die Renditeversprechen der Angeklagten in einem realistischen Rahmen gelegen hätten. Der Verlust sei mit dem allgemeinen Risiko bei Geldanlagen in Wertpapieren zu erklären. Die Verurteilung erkläre sich allein mit der fehlenden Erlaubnis der Aufsichtsbehörde Bafin, so die Richter.