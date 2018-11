Anne Frank-Stätte warnt vor Antisemitismus an Schulen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auch 80 Jahre nach der Pogromnacht vom 9. November 1938 sind antisemitische Beschimpfungen und Vorfälle auch in Hessen kein Ereignis aus der Vergangenheit. Die Anne Frank-Bildungsstätte in Frankfurt warnte am Mittwoch vor einer Zunahme vor allem im Bereich der Schule. «Antisemitisches Mobbing unterschiedlicher Art gehört für viele jüdische Kinder und Jugendliche in Hessen zum Alltag», sagte Meron Mendel, der Direktor der Bildungsstätte. Die Anzahl der über die Beratung gemeldeten Fälle sei von 27 im vergangenen Jahr auf bisher 39 gestiegen.