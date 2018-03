Anschlag auf islamisches Zentrum: Keine Hinweise auf Täter

Kassel (dpa/lhe) - Nach dem Brandanschlag auf ein islamisches Kulturzentrum in Kassel fahndet die Polizei nach den Tätern. «Wir erhoffen uns weiter Zeugenhinweise», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen am Montag. Man stehe mit den Verantwortlichen der türkisch-islamischen Einrichtung weiter in engem Kontakt. Vier Angreifer hatten am Sonntagmorgen insgesamt drei Brandsätze gegen das Gebäude geworfen, indem sich auch zwei Gebetsräume befinden. Die Wurfgeschosse gelangten jedoch nicht ins Innere. Deshalb entstand nur ein geringer Schaden von 2000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung.