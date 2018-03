Anstieg bei Stiftungsgründungen in Hessen

Zu den Großstädten mit den meisten Stiftungen zählt die Bankenmetropole Frankfurt am Main, in der der Verband 79 Stiftungen pro 100 000 Einwohner zählt. Hier wurde im Jahr 2017 unter anderem die Lang-Mai-Stiftung Kleingarten-Stiftung ins Leben gerufen, die das Kleingartenwesen in Frankfurt und der Region erhalten, fördern und unterstützen will. Insgesamt gibt es in Deutschland 22 274 Stiftungen.