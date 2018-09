Anstiftung zur Tötung: 49-Jähriger in Hamburg festgenommen

Frankfurt/Hamburg (dpa) - Im Zusammenhang mit Schüssen auf einen Frankfurter Rechtsanwalt vor acht Jahren hat die Polizei in Hamburg am Dienstag einen 49-Jährigen festgenommen. Ihm wird versuchte Anstiftung zu einem Tötungsdelikt im Jahr 2010 vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft in Frankfurt mitteilte.