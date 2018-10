Anstiftung zur Tötung: Hamburger bleibt in Untersuchungshaft

Frankfurt/Hamburg (dpa/lhe) - Ein 49-Jähriger aus Hamburg, der im Zusammenhang mit Schüssen auf einen Frankfurter Rechtsanwalt vor fast neun Jahren festgenommen wurde, bleibt in Untersuchungshaft. Dies habe ein Haftprüfungstermin ergeben, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft am Dienstag. Die Ermittlungen in dem Fall seien noch nicht abgeschlossen.