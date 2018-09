Anteil der Hochgebildeten: Hessen auf Platz drei

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen hatte im vergangenen Jahr den drittgrößten Anteil an Hochgebildeten in Deutschland. Fast ein Drittel (32 Prozent) der 25 bis 64 Jahre alten Menschen im Bundesland verfügte über einen höheren Bildungsgrad, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Montag berichtete. Nur in den Stadtstaaten Hamburg und Berlin hätten relativ gesehen mehr Menschen einen entsprechenden akademischen Abschluss oder eine abgeschlossene Meister-, Techniker- und Fachschulausbildungen.