Anti-Falten-Creme aus Vögeln: Schau zum Thema Alter

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einer Ausstellung über das Älterwerden will das Frankfurter Weltkulturen Museum zum Nachdenken und Diskutieren über das Thema anregen. «Das Altern beginnt ja eigentlich schon im Säuglingsalter», sagte Kuratorin Alice Pawlik am Donnerstag in Frankfurt. Deshalb gehe es jeden an. Hinzu komme die immer älter werdende Bevölkerung, eine Entwicklung, die ein gemeinsames Handeln aller Generationen erfordere.