Antiker Bronze-Pferdekopf ab 19. August öffentlich

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der antike Bronze-Pferdekopf, um den ein juristischer Streit entbrannt war, soll vom 19. August an im Saalburgmuseum im Taunus ausgestellt werden. Das kündigte Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) am Dienstag in Wiesbaden an. Von Mitte November werde der einzigartige Fund dann für sechs Wochen bei einer Schau in Berlin zu sehen sein. Der Kopf ist Teil eines Reiterstandbilds, das wohl Kaiser Augustus (63 v. bis 14 n. Christus) darstellte.