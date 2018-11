Antiquaria-Preis 2019 geht an Klaus Völker

Der Philologe Klaus Völker sitzt mit einem Buch in den Händen in seiner Wohnung auf einem Sofa. Foto: Arturas Valiauga/Antiquariat/Archiv

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Der nächste und 25. Antiquaria-Preis für Buchkultur geht an den Dramaturgen und Theaterhistoriker Klaus Völker. Der 80 Jahre alte Brecht-Biograf wird die mit 10 000 Euro verbundene Auszeichnung am 24. Januar zur Eröffnung der Antiquariatsmesse in Ludwigsburg entgegennehmen, wie die Organisatoren am Sonntag bekanntgaben.