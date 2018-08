Antisemitismusbeauftragter: Judenhass wird dreister

Auch nach Einschätzung des ehemaligen Hochschulprofessors und Ex-Kulturdezernenten der Stadt Frankfurt zeigt sich eine verstärkte Judenfeindlichkeit in Deutschland. Diese werde öffentlicher und dreister zur Schau gestellt, erklärte Semmelroth. Den Antisemitismus gebe es auch in der Mitte der Gesellschaft und sei auch bei kultivierten und gebildeten Menschen zu finden. Deswegen sei es auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe in Deutschland, dagegen vorzugehen.

Semmelroth soll als unabhängiges Bindeglied zwischen den jüdischen Gemeinden in Hessen und der Landesregierung Konzepte gegen den Judenhass entwickeln. Dabei soll der 68-Jährige auch Ansprechpartner für die Opfer sein. Der Vorsitzende des Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen, Jacob Gutmark, und der Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt, Salomon Korn, sicherten dem Landesbeauftragten ihre Unterstützung zu.

«Aber es wird keine leichte Aufgabe werden», sagte Korn. Dass der Judenhass in allen Gesellschaftsschichten zu finden sei und immer offener und dreister praktiziert werde, bereite Sorgen, erklärten Korn und Gutmark.