Anwalt will Fall von verurteiltem Doppelmörder neu aufrollen

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein verurteilter Doppelmörder aus Südhessen will ein neues Gerichtsverfahren zu seinem Fall erreichen. Sein Anwalt Gerhard Strate stellte dazu am Freitag in Darmstadt den Wiederaufnahmeantrag vor. Sein Mandant Andreas Darsow soll demnach nicht derjenige gewesen sein, der im Jahr 2009 in Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ein Ehepaar erschossen und dessen behinderte Tochter schwer verletzt hatte.