Anwohner bekämpfen Feuer auf Acker mit Gartenschläuchen

Hattersheim/Hofheim (dpa/lhe) - Mit Gartenschläuchen haben Anwohner am Samstag bei einem Brand auf einem Acker nahe Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnhäuser verhindert. Das Feuer auf der bereits abgeernteten Fläche zerstörte jedoch mehrere Parzellen einer Kleingartenanlage, wie die Polizei in Hofheim mitteilte. Zu dem Brand auf dem rund 6000 Quadratmeter großen Acker hinter einem Wohngebiet war es am Mittag aus zunächst ungeklärter Ursache gekommen. Rund eine Stunde nach der Alarmierung hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner und auch Autofahrer auf der nahegelegenen A3 gewarnt.