Apfel-Kelterer erwarten gute Ernte: Lager-Äpfel leiden

Ein Glas Apfelwein steht in einer traditionellen Apfelweinkneipe auf dem Tisch. Foto: Andreas Arnold/Archiv

Ein Glas Apfelwein steht in einer traditionellen Apfelweinkneipe auf dem Tisch. Foto: Andreas Arnold/Archiv

Heusenstamm/Kassel (dpa/lhe) - Die Apfelwein-Kelterer in Hessen rechnen mit einer guten Ernte. «Nach 2017, als rund 80 Prozent ausgefallen sind, wird es wieder ein gutes Jahr», sagte die Sprecherin des Verbands der Hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien, Sonja Slezacek, in Heusenstamm der Deutschen Presse-Agentur. Nach Einschätzung von Marcel Trapp vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen in Kassel leiden dagegen vor allem die Lageräpfel unter der Trockenheit und Hitzewelle.