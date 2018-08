Arbeiter stirbt in Windrad: Todesursache unklar

Körle (dpa/lhe) - Ein 50-jähriger Mann ist bei Arbeiten in einem Windrad im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis gestorben. Die Todesursache sei noch unklar, teilte die Polizei in Homberg (Efze) am Freitag mit. Gemeinsam mit einem Kollegen hatte der aus Sachsen-Anhalt stammende Mann am Donnerstagnachmittag auf verschiedenen Plattformen in dem Windrad bei Körle gearbeitet. Als er in einem Gespräch nicht mehr antwortete, schaute der Kollege auf der Plattform wenige Meter unter ihm nach und entdeckte dort den reglosen Körper. Dieser wurde schließlich mit Hilfe der Bergwacht geborgen.