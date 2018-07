Arbeitskosten in Hessen deutlich über Bundes-Durchschnitt

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen liegen die Arbeitskosten für Unternehmen im Durchschnitt deutlich höher als in anderen Bundesländern. Als einen Grund dafür nennt das Statistische Landesamt in Wiesbaden die großen Zahl von Finanzdienstleistern, die wegen der weltweiten Konkurrenz gute Gehälter zahlen müssten. 2016 schlugen in Hessen je geleisteter Stunde branchenübergreifend 36,86 Euro zu Buche, wie das Landesamt am Dienstag mitteilte.