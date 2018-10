Arbeitskreis «Juden in der AfD»: 250 Menschen demonstrieren

Frankfurt/Main (dpa) - Einige Hundert Menschen haben am Sonntag in Frankfurt gegen die Gründung des Arbeitskreises «Juden in der AfD» demonstriert. «Ihr bekommt keinen Koscher-Stempel von uns», sagte Dalia Grinfeld, Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland (JSUD), während der Protestveranstaltung. Die JSUD hatte zu der Aktion aufgerufen.