Arbeitslosenzahl geht weiter zurück: Fachkräftelücke wächst

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist im April weiter gesunken. Zum Stichtag waren 157 860 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Freitag in Frankfurt mitteilte. Das entsprach einer Quote von 4,7 Prozent und markierte den niedrigsten Stand in einem April seit 37 Jahren. Direktionschef Frank Martin wies auf die wachsende Fachkräftelücke hin, die sich unter anderem in mehr als 55 000 offenen Stellen zeige. Nahezu 60 Prozent aller Arbeitslosen in Hessen hätten keine Berufsausbildung. «Diese Menschen werden auf absehbare Zeit die Fachkräftelücke nicht schließen können», erklärte Martin.