Arbeitslosenzahl im Oktober weiter zurückgegangen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Hessen ist die Zahl der Arbeitslosen auch im Oktober weiter gesunken. Zum Stichtag waren 147 121 Männer und Frauen offiziell arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Das waren fast 12 000 weniger als vor einem Jahr und auch gut 1100 weniger als im September 2018. Die Arbeitslosenquote blieb im besten Oktober seit 1992 bei 4,4 Prozent und damit weiterhin unter dem Bundesschnitt.