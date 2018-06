Arbeitslosenzahl in Hessen auch im Juni gesunken

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Boom am hessischen Arbeitsmarkt setzt sich fort. Im Juni wurden erneut weniger Arbeitslose gemeldet. Ihre Zahl sank im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Prozent auf 151 955, wie die hessische Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Freitag in Frankfurt mitteilte. Dies sei der niedrigste Stand in einem Juni seit 1992. Die Arbeitslosenquote blieb mit 4,5 Prozent unverändert. Im Vergleich zum Juni 2017 wurden 11 459 (minus 7,0 Prozent) weniger Arbeitslose gemeldet.