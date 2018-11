Arbeitslosenzahlen in Hessen im November weiter gesunken

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist im November weiter gesunken. 144 089 Männer und Frauen waren arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Das waren 12 352 weniger als ein Jahr zuvor und 3032 weniger als im Oktober 2018. Gemessen an der Arbeitslosenzahl war dies der beste November seit 1992. Die Arbeitslosenquote sank binnen Monatsfrist um 0,1 Punkte auf 4,3 Prozent. Das ist die niedrigste Quote in einem November seit 1980.