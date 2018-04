Arjan Haenen künftiger Co-Trainer bei MT Melsungen

Melsungen (dpa/lhe) - Rechtsaußen Arjan Haenen wird in der neuen Saison Co-Trainer von Heiko Grimm beim Handball-Bundesligisten MT Melsungen. Der 30-Jährige rückt als Profi des derzeitigen Kaders an die Seite des neuen Chefcoaches auf. Grimm war vor zwei Wochen nach der Trennung von Michael Roth vom Assisteten zum Chefcoach befördert worden. Haenen ist ausgebildeter Sportlehrer und will nun seine Trainerlizenz erwerben.